Hittehaters moeten nog één dag afzien: daarna regen, hagel en windstoten

Morgen is er veel zon. De temperatuur loopt snel op, al voor het middaguur is het dertig graden of meer. Aan het einde van de middag bereiken de temperaturen maximale waardes van 32 graden in het noorden tot 37 graden in het zuidoosten en oosten. Vlak aan zee brengt een zeewind in de middag enige verkoeling. In de avond neemt van het zuiden en zuidwesten uit de kans op onweersbuien toe. Deze buien kunnen gepaard gaan met hagel en (zware) windstoten.

Woensdag verlost van hitte

Vanaf woensdag is het voorlopig gedaan met de hitte. De overgang naar het minder warme weer gaat vermoedelijk gepaard met enkele regen- en onweersbuien. Vooral op donderdag is er kans op vrij veel regen. Dat is goed nieuws voor boeren, maar het zal nog lang duren voordat er iets substantieels aan het enorme neerslagtekort verandert.

Woensdag en donderdag het in het (zuid)oosten nog 25 tot 30 graden worden, maar vanaf vrijdag zijn er overal temperaturen die normaal tot zelfs iets te laag zijn voor augustus.

Maandagavond blijft het nog lang warm in grote delen van Nederland. Ⓒ Weerplaza