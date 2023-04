Kabinet wil levensbeëindiging van kinderen die ondraaglijk lijden

Het gaat naar verwachting om vijf tot tien kinderen per jaar die hiervoor in aanmerking komen, zegt minister Kuipers (Volksgezondheid) nadat De Telegraaf eerder deze al meldde dat het kabinet levensbeëindiging van ondraaglijk lijdende kinderen mogelijk wil maken. De D66-minister spreekt van ’een heel complex besluit’, waarover lang is gesproken binnen het kabinet en met experts. „Het gaat om vreselijke situaties”, zegt Kuipers. „Dit zijn kinderen met zeer ernstige aandoeningen van wie vaststaat dat zij binnen afzienbare tijd zullen overlijden.”

Volgens Kuipers is op dit moment sprake van ’situaties waarbij kinderen mensonwaardig sterven’. „Daarbij is er geen mogelijkheid om iets te doen aan het ondraaglijk lijden. Als je iets doet, leidt dat tot het overlijden van het kind. Dat is strafbaar.”

Speciaal team

Daarom kan binnenkort een speciaal team in actie komen dat samen met ouders bekijkt of er inderdaad sprake is van ondraaglijk lijden. De levensbeëindiging wordt vervolgens beoordeeld door een commissie, waarna het OM het rapport van die commissie zal controleren.

Kinderartsen dringen al lange tijd aan op een verruiming van de mogelijkheden voor levensbeëindiging van kinderen. „Ieder kind dat komt te overlijden, en in dat stervensproces ondraaglijk lijdt, is er één teveel”, zei Eduard Verhagen, hoofd van de afdeling Kindergeneeskunde van het UMC Groningen, afgelopen zomer. „Dat mogen we die kinderen, en ook hun ouders en artsen niet aandoen.”

Voor kinderen tussen de nul en twaalf maanden oud bestaat nu al een vergelijkbare regeling. In deze nieuwe regeling gaat het om een zeer kleine groep ongeneeslijk zieke kinderen tussen de 1 en 12 jaar oud, meestal met aangeboren afwijkingen van bijvoorbeeld de hersenen, longen of het hart, of stofwisselingsziekten.