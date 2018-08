Het verdriet van Ellecom

Een kersverse eigenaar kocht het gebouw deze zomer, maar heeft nog geen idee wat ermee te doen. Ook de gemeente moet gissen naar de nieuwe bestemming. Pijnlijk voor de dorpsbewoners is de leegte die het onlangs geroofde herdenkingskunstwerk achterlaat. Ellecom worstelt met zijn ’foute’ rijksmonument.

Verval

De ’SS-sporthal’, zo heet het verscholen gelegen complex aan de Eikenlaan in de Ellecomse volksmond. Na de oorlog wordt het nog decennia gebruikt voor school- en sportkampen, als jeugdherberg en zelfs als asielzoekerscentrum. Daarna raakt het in verval. Na een ingrijpende renovatie in 2017 wordt het afgelopen juni aangekocht door de vastgoedonderneming Green uit Alphen aan den Rijn.

Dit investeringsbedrijf van textielreus Jan Zeeman bezit ook het naastgelegen landhuis Avegoor, waarin een hotel is gehuisvest. Vooralsnog heeft de nieuwe ’huisbaas’ geen vastomlijnde plannen voor het enige Nederlandse monument met nationaalsocialistische architectuur. „We verkennen de mogelijkheden. Met de historie van het pand zal met respect en zorgvuldigheid worden omgegaan”, zo benadrukt zegsvrouw Barbara Nell. Onderwijl staan de bouwhekken nog om de hal en groeit het onkruid tegen de gevel op. Alsof de natuur het naargeestige verleden wil inpakken.

Werkkamp

’De hel van werkkamp Ellecom’, zo staat te lezen op een informatiebord aan de andere kant van het dorp, bij Villa Irene aan de Zutphensestraatweg. Daar brengt de SS op 3 september 1942 een groep van 49 Amsterdamse, 45 Rotterdamse en 45 Haagse Joodse mannen onder. Ze worden gehuisvest op de zolderetage van het geblindeerde landhuis. Ze krijgen wat stro om op te slapen, worden kaalgeschoren en voorzien van een spade.

Ze moeten in moordend tempo grond afgraven en een moeras dempen om bouwrijpe grond te creëren voor de sporthal en bijbehorend veld. Deze gaan dienen als trainingsfaciliteit voor Nederlandse SS-vrijwilligers die in het naastgelegen landhuis Avegoor worden opgeleid door de Duitse bezetter. De uitputtende grondklus vergt elf weken, waarin de dwangarbeiders onophoudelijk worden geschopt, geslagen en vernederd. De appelplaats is vrijwel dagelijks het toneel van sadistische lijfstraffen. De uitgeputte mannen krijgen twee boterhammen en een kop soep per etmaal. Zieken ontvangen geen eten. Drie van hen bezwijken tijdens de slavenarbeid.

De anderen gaan in november, meer dood dan levend, op transport naar kamp Westerbork. Ze wegen nog maar zo’n 35 kilo. Professor Jacques Presser citeert in zijn onderzoeksrapport voor het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie getuigen in het Drentse kamp: „Op 21 november kwam een groep wandelende geraamten binnen, uitgeteerd en ziek. Ze vochten om een kopje pap. Twaalf stierven in de ziekenbarak van uitputting.”

Martelgang

Sommige slachtoffers zien Westerbork als een bevrijding: „Erger dan Ellecom kan het niet, dachten we toen”, zo tekent de Amsterdamse overlevende Max Deen op in zijn getuigenis. Hij komt met een martelgang langs acht concentratiekampen waaronder Auschwitz bedrogen uit, maar overleeft de oorlog. Deen is op 6 september 1998 present bij de onthulling van een bronzen monument ter nagedachtenis aan de ’139 van Ellecom’. Dit krijgt een plek bij Villa Irene, op initiatief van onder anderen landmachtgeneraal Henk Kramer en zijn echtgenote Reineke. Zij zamelen via de Lions Club geld in voor de bronzen gedenktafel met 136 steentjes rond de initialen van de drie al in Ellecom overleden dwangarbeiders.

"Erger kan niet, dachten we toen"

Twintig jaar later staat Reineke Kramer op de zolder van de villa, die nu als kantoorpand fungeert. „De mannen werden hier naar boven geknuppeld en moesten uitgemergeld op de houten vloer slapen. Het was vergeven van het ongedierte”, zo vertelt ze.

Diefstal

Pandeigenaar Theo Korevaar zit in een gemeentelijke werkgroep voor een nieuw monument bij de villa. Het oorspronkelijke werd afgelopen maart gestolen. „Het brons leverde de dieven misschien 600 euro op, daarvoor wordt dan alle respect overboord gegooid”, zo spreekt kunstenaar Harry de Leeuw zijn afschuw uit. De gemeente Rheden gaf hem drie weken geleden opdracht voor een replica. Met stalen pennen erin, teneinde nieuwe diefstal te voorkomen.

De toekomst van de sporthal is veel ongewisser. Wat moet een dorp ook met zulk tegen wil en dank verkregen historisch erfgoed? „We hebben contact met de nieuwe eigenaar en zien graag dat de sporthal een mooie en passende bestemming krijgt. Zodra daar zicht op is, bezien we samen mogelijkheden om die nieuwe functie te realiseren”, zo meldt woordvoerster Gerda Peters omstandig dat Rheden het ook niet weet.

Ongemak

Het gemeentelijke ongemak houdt gelijke tred met de wanhoop van de dorpsbewoners in 1942. Ze zien machteloos toe hoe dagelijks de trieste stoet dwangarbeiders door het dorp strompelt, van en naar de villa. De SS verbiedt omwonenden om de groep gade te slaan. Dit gebeurt natuurlijk toch. Overledene Max Deen bedankt de dorpelingen hiervoor in zijn memoires. „Dankjewel fijne mensen die achter de gordijnen gluurden. Een blik van jullie en wij doorstonden weer een nacht.”

Dochter Sylvia Deen (64) van de in 2012 op 91-jarige leeftijd overleden Max kent geen wrok over de passiviteit. „Door de SS-terreur konden de mensen niet anders. Ik ben juist intens dankbaar voor plaatselijke initiatieven om te herdenken. Ellecom was voor mijn vader het begin van de hel op aarde. Maar de aandacht en compassie die hij er na de oorlog ontmoette, voelden als een warm bad. Bij de plaatsing van het nieuwe monument ben ik zeker van de partij.”