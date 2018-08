Oud-medewerker Trump belastert Manafort

Gates verklaarde onder meer dat hij samen met Manafort tientallen miljoenen verdiende met lobbywerk voor pro-Russische politici in Oekraïne. Ze stortten dat geld vervolgens op buitenlandse rekeningen en verzwegen de inkomsten voor de Amerikaanse belastingdienst door valse aangiftes te doen. Manafort vroeg Gates om deze geldstromen geheim te houden.

Ook bekende Gates dat hij enkele honderdduizenden dollars van Manafort heeft gestolen door het invullen van valse onkostendeclaraties.

Gates en Manafort werkten jarenlang samen, ook in het verkiezingscampagneteam van Trump in 2016. Gates had al aangekondigd mee te werken aan het onderzoek van Robert Mueller naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen in 2016. Dat doet hij in ruil voor strafvermindering tot een voorwaardelijke veroordeling.

Manafort staat terecht voor bank- en belastingfraude. Hij ontkent schuld op alle punten. Gates is in het strafproces tegen Manafort de belangrijkste getuige van de aanklager.