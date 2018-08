Eenzame strijd tegen loverboy

Na jarenlange eenzame strijd heeft Roos zich ontworsteld aan de loverboys en staat haar leven weer voorzichtig op de rails. Ⓒ Frans Paalman

Meisjes die door loverboys gedwongen worden tot prostitutie doen niet of nauwelijks aangifte. Afgaande op de laatste cijfers neemt het aantal aangiftes zelfs af met jaarlijks een kwart. Er worden dan ook minder van dit soort pooiers veroordeeld. Slachtoffers vertellen dat het vaak een schier heilloze weg is om via politie en justitie uit de klauwen van een loverboy te komen. Roos (23) vertelt haar verhaal.