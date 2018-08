Brand coatingbedrijf Venlo onder controle

De brand woedde in zuurbaden die worden gebruikt om materialen te reinigen. Het bedrijventerrein werd afgesloten. Het scheepvaartverkeer op de nabijgelegen Maas dat vanwege de brand was stilgelegd, werd rond 08.30 uur vrijgegeven. Ook het treinstation van Blerick is weer open.

De Veiligheidsregio heeft een gebied oranje gemarkeerd waarin bewoners ramen en deuren nog gesloten moeten houden en de ventilatie moeten uitzetten. Het gemarkeerde gebied wordt steeds een beetje kleiner. In de rest van Venlo krijgen bewoners juist het advies ramen en deuren zo veel mogelijk te openen en hun huis te ventileren.

Over de oorzaak van de brand en de omvang van de schade is nog niets bekendgemaakt.

Op het Venlose bedrijventerrein explodeerde vorig jaar juni een vat met 1000 liter salpeterzuur.