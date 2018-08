Evacuatie deel Blerick bij brand overwogen

Ⓒ ANP

VENLO - UPDATE - De hulpdiensten hebben in het Venlose stadsdeel Blerick serieus rekening gehouden met de noodzaak mensen te evacueren uit wijken rond een zeer grote bedrijfsbrand. Volgens burgemeester Antoin Scholten van Venlo stond een sectie mobiele eenheid klaar om mensen uit het gebied weg te halen. Zover kwam het niet, wel moesten mensen in twee wijken ramen en deuren dichthouden omdat er veel zwaveldioxide in de rook zat.