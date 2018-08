Kennis moordverdachte Jelle R.: ’Hij wilde dood’

„Jelle…”, verzucht een Nederlander op Malta. „Hij was geen jongen die je graag op een feestje uitnodigde. Als Shannon er was, dan wist je dat het gezellig ging worden. Maar bij hem was dat niet zo. Je wilde hem er gewoon niet bij hebben.”

Bij bar Footloose in San Giljan, beter bekend onder de Engelse naam St. Julian’s, willen ze het liever niet over hem hebben. „Rare snuiter”, zegt een van de bezoekers van de vaste kroeg van de Hollanders.

Buitenbeentje

De 22-jarige verdachte van de moord op Shannon Mak, die vrijdagochtend met steekwonden in haar keel tussen twee auto’s werd gevonden, werkte in Nederland onder meer als ’loper’ in een bekende club in Sneek. Eerst als stagiair en later als werknemer, vertelt een collega. „Volgens mij is hij naar Malta gegaan omdat hij zijn draai niet kon vinden in Nederland.”

Maar ze herkennen zich niet in het beeld van een ’rare snuiter’. Bekenden van Jelle in Sneek omschrijven hem juist als een heel vriendelijke jongen, ’heel sociaal en altijd gezellig’. „Ik ken hem als een hele goede jongen. Verder heb ik ook niets geks aan hem gemerkt”, vertelt een oud-collega.

De aanhouding valt dan ook rauw op hun dak. „Bizar. Heel heftig. Ik schrok wel een beetje toen ik dat in het nieuws hoorde.” Een andere oud-collega is ook verbijsterd: „Ik kan het me niet voorstellen. Hij doet nog geen vlieg kwaad.”

Geldproblemen

De Fries, die voor hij naar Malta vertrok ook in Schagen zou hebben gewoond, zou echter langzaam zijn afgegleden. Hij had geldproblemen, zo gaat het verhaal op het eiland.

„Jelle maakte te veel fouten op zijn werk bij een online gamebedrijf en werd daarvoor financieel gestraft”, zegt een Nederlander die hem goed kende. „Daar was hij woedend over. Het is blijkbaar tot een uitbarsting gekomen na een personeelsfeestje donderdagavond. Shannon, die daar ook in dienst was, is het slachtoffer geworden van zijn blinde razernij.”

Volgens de kennis was er bij Jelle R. sprake van een fatale cocktail van alcohol, drugs, een kort lontje en oplopende problemen. „Hij wilde dood, had hij eerder al gezegd. Hij was er klaar mee, met het leven.” De Fries, die op sociale media pochte met drankuitspattingen en pronkte met zijn talloze tatoeages, zou meer verdovende middelen hebben gebruikt naarmate zijn problemen toenamen.

Pillen of cocaïne

Wie op Malta aan pillen of cocaïne wil komen, gaat naar de wijk Gzira, naar de Triq Testaferrata. Deze straat wordt ’s avonds bevolkt door immigranten die cocaïne, heroïne en xtc aan de man brengen, en door prostituees op zoek naar klanten. „Jelle scoorde daar zijn spul”, bevestigt de bekende.

Als de jonge, lange twintiger wordt veroordeeld, komt hij in een cel in de oude Paola-gevangenis, de enige op Malta voor criminelen. Het is geen pretje om daar lange tijd te moeten doorbrengen, zegt een andere Nederlander. „Als je geluk hebt, krijg je een eigen cel en een eigen wc. Als je pech hebt niet.”

Onmenselijk

Jelle R. – die als hij wordt veroordeeld 20 tot 25 jaar vastzit, misschien wel 30 tot 35 – zou niet de eerste landgenoot zijn die hier achter slot en grendel komt. Enkele jaren geleden schreef een gevangene uit ons land in een brief aan de Maltese minister van Justitie dat hij onder onmenselijke omstandigheden vastzat.

„Ik ben hier veranderd in een kettingrokende heroïneverslaafde die begrijpt hoe je gruwelijke, ondenkbare misdaden kunt plegen, en daar zelfs van kan genieten.”

De Nederlander, veroordeeld voor import van xtc, verklaarde ook in elkaar te zijn geslagen door cipiers toen hij enkele jaren eerder probeerde te ontsnappen.