Politie in Nashville kreeg in 2019 tip over bommenmaker

Agenten waren met de vrouw in contact gekomen nadat ze tegen haar advocaat vertelde zelfmoord te willen plegen. Na haar waarschuwing over haar vriend reden de agenten naar het huis van Anthony Warner, maar hij deed de deur niet open. Het politierapport vermeldt dat de agenten de camper in de achtertuin van de man ontdekten, maar niet naar binnen konden kijken omdat deze omheind was. Er waren ook verschillende beveiligingscamera’s op het terrein geïnstalleerd.

De autoriteiten zeggen nu dat er „op geen enkel moment enig bewijs van een misdrijf was en daarom geen actie werd ondernomen.” Na de operatie was de informatie over de verdachte doorgegeven aan de FBI, waar echter niets tegen Warner naar voren was gekomen. Afgelopen weekend werd gezegd dat de 63-jarige als verdachte niet bekend was bij de politie.

Op eerste kerstdag had de man zijn trailer met zichzelf erin opgeblazen in het centrum van Nashville. De explosie veroorzaakte grote materiële schade, en verschillende mensen raakten gewond. Het motief voor de misdaad blijft onduidelijk.