Tumor gevonden dankzij aanrijding

„Als dit niet was gebeurd, had ik nog maar drie maanden te leven gehad”, zegt de Belg Adriano Sposito uit Dilsen-Stokkum tegen Het Nieuwsblad.

Op Facebook heeft hij nu een oproep gezet die inmiddels duizend keer is gedeeld. Adriano wil de man vinden die hem direct na de klap uit het wrak bevrijdde en ervoor zorgde dat hij snel in het ziekenhuis terechtkwam.

De Belg botste 25 juli met zijn auto op een voorligger. Hij was er slecht aan toe, maar een voorbijganger bevrijdde hem uit zijn auto en belde de ambulance.

In het ziekenhuis bleek al snel dat er meer aan de hand was met de Belg. Bij een scan werd een hersentumor bij hem vastgesteld.

„Een geluk bij een ongeluk”, zegt Adriano. „Ik liep rond met een tijdbom zonder het te weten, zeiden ze me in het ziekenhuis. Ik heb een tweede kans gekregen dankzij de man die me uit de auto bevrijdde.”

De tumor is verwijderd en de Limburger werkt aan zijn herstel.

