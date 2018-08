Nog één dag verzengende hitte

Dat meldt Weeronline. Tegen het middaguur is het dinsdag al 30-34 graden. Daarna blijft de zon uitbundig schijnen en het wordt flink heet. De temperatuur stijgt naar 30 graden op de Wadden en 32 à 33 graden in de kustprovincies.

Bloedheet

In het oosten, zuiden en Zeeuws-Vlaanderen wordt het pas echt bloedheet met 35 of 36 graden. In het oosten van Brabant en in de Achterhoek wordt het ruim 37 graden en in Noord-Limburg kan het zeer lokaal zelfs 38 graden worden.

Mogelijk naderen de eerste onweersbuien ons land aan het einde van de middag. Vanwege de hitte is er veel energie in de atmosfeer waardoor de buien zwaar kunnen uitpakken met kans op hagel en windstoten. Al zal het lang niet overal gaan onweren. Op veel plaatsen blijft het zelfs droog.

Het belooft een heuse plaknacht te worden. In de steden kan het ’s nachts niet verder afkoelen dan 25 graden.

Verzengende hitte voorbij

Woensdag wordt het 24-25 graden in de Randstad. Aan de Duitse grens komt aan de hittegolf op veel plaatsen nog geen einde, maar wordt het wel veel minder heet dan dinsdag. Donderdag wordt regen verwacht, maar ook dan kan officiële hittegolf nog een dag aanhouden. De recordlange hittegolf duurt dan 29 dagen. Vrijdag is het dan echt gedaan met de warmte. Het wordt dan 19 graden aan de noordwestkust tot 22 graden in het zuidoosten.