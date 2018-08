Vader Chiel Grishaver bij het vernielde monument. Ⓒ Foto Roel Dijkstra

Rotterdam - Het monument ter nagedachtenis van de 3-jarige, op gruwelijke wijze vermoorde Anoeska Grishaver in het Park in Rotterdam is wreed vernield. De foto van het meisje is, evenals die van haar lievelingspoes Loesje, bekrast.