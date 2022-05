Kick-off met Valentijn Driessen

In weer een nieuwe podcast Kick-off bespreken chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verweij en presentator Pim Sedee het laatste voetbalnieuws.Natuurlijk gaat het over de loting van Ajax. Driessen en Verweij zijn daar zeer over te spreken. ,,Het kan een mooie route worden naar de finale,’’ aldus Driessen, ,,Want na AS Roma wordt het waarschijnlijk Manchester United. Die club heeft Granada geloot in de kwartfinale en zal dat wel overleven.’’Verweij geeft Ajax grote kans tegen AS Roma. ,,Ze presteren matig in topwedstrijden, en draaien niet in de absolute top mee in Italië.’’En opvallend: naast Ajax-bestuurders Marc Overmars en Edwin van der Sar krijgt ook trainer Erik ten Hag complimenten.Verder in Kick-off: alles over de selectie van Oranje en de afwezigheid van Quincy Promes, de financiële situatie bij Feyenoord, de degradatiestrijd en meer.

