Opa en oma gratis naar metalconcert

Het poppodium heeft dat besluit genomen na het nieuws dat twee Duitse bejaarden waren ’ontsnapt’ uit een tehuis en teruggevonden op metalfestival Wacken Open Air. Ze hadden het daar duidelijk meer naar hun zin.

,Je bent nooit te oud om te headbangen’’, reageren ze bij De Flux op het nieuws. „Trek je opa en oma uit de luie stoel, rollator uit de kast en neem ze gratis mee naar een metalshow”, schrijft het Noordhollands Dagblad.

Dat kan bij optredens van The Dutch Modern Groovemetal Machines, Kingfisher Sky, Scream Blue Murder, Diamond Hea, Onegodless en Glamour Of The Kill.

Onduidelijk is vanaf welke leeftijd de toegang gratis is, aanmelden moet wel per mail.