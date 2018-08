Noord-Korea stuurt Zuid-Koreaan terug

De 34-jarige Zuid-Koreaan werd teruggestuurd via Panmunjom, een dorp in de gedemilitariseerde zone tussen de buurlanden. In Noord-Korea zitten volgens Yonhap nog zes Zuid-Koreaanse burgers vast, onder wie drie missionarissen.

De Noord-Koreaanse autoriteiten lieten eerder dit jaar ook al drie Amerikaanse gevangenen vrij. Dat gebeurde in de aanloop naar de historische topontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.