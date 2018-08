Tweede arrestatie na fatale schietpartij in Schijndel

De recherche deed uitgebreid onderzoek in een auto aan de Boschweg in Schijndel. Ⓒ AS MEDIA

SCHIJNDEL/GRAVE - De politie heeft maandag een tweede arrestatie verricht voor een fatale schietpartij in Schijndel op 25 april. De tweede verdachte is een 63-jarige man uit Schijndel. Hij is de vader van de hoofdverdachte, bevestigde een politiewoordvoerder desgevraagd.