Wat te doen bij verdrinking?

Volgens het Rode Kruis is het waarschuwen van de hulpdiensten indien mogelijk altijd de eerste stap. ’Roep om hulp en bel 1-1-2. Is de persoon in kwestie onder water in nood geweest, maar niet bewusteloos? Dan is er sprake van bijna-verdrinking. Ook hier is hulp van een deskundige nodig om vast te stellen hoe ernstig de situatie is’, is het advies van het Rode Kruis.

Wat doe je bij verdrinking?

1. Als het slachtoffer nog in het water ligt...

Roep om hulp, bel of laat 1-1-2 bellen.

Denk om je eigen veiligheid: onthoud: het slachtoffer kan je onder water trekken en ga alleen het water in als er geen andere mogelijkheid is zoals een reddingsboei, touw of stok. Zorg dat er altijd minstens nog iemand in de buurt is die kan helpen.

2. Het slachtoffer is uit het water:

Leg het slachtoffer op de rug en controleer bewustzijn (aanspreken en schudden aan de schouders).

Bel of laat 1-1-2 bellen (als dat nog niet is gebeurd). Zet de telefoon op de luidsprekerstand.

Open de luchtweg en controleer gedurende tien seconden of er een normale ademhaling is.

Als er geen normale ademhaling is, start met beademen (vijf maal).

Als het slachtoffer niet reageert, begin met 30 borstcompressies (15 bij een kind) en wissel dit af met twee beademingen. Ga hiermee door tot hulp arriveert.

Als het slachtoffer normaal ademt, draai je het op de zij (liefst in de stabiele zijligging) in afwachting van de komst van de hulpdiensten.

Gebruik een (reddings- of isolatie)deken als bescherming tegen bijvoorbeeld kou of regen.

3. Bijna-verdrinking

Neem contact op met de huisarts als iemand in het water is gevallen en water heeft binnengekregen (bijna-verdrinking), ook al lijkt er niets aan de hand te zijn. Iedere drenkeling die mogelijk water heeft ‘ingeademd’, moet door een arts onderzocht worden. Dit is belangrijk, omdat in de eerste 48 uur na een bijna-verdrinking waarbij water in de longen terecht gekomen is, levensgevaarlijke complicaties kunnen optreden.

Als het slachtoffer hevig benauwd wordt in die 48 uur na een bijna-verdrinking, bel dan 1-1-2.

Handig: EHBO-app van het rode kruis

Vind je het een fijn idee deze informatie altijd bij de hand te hebben? Download dan de EHBO-app van het Rode Kruis, kosteloos en beschikbaar voor elke telefoon.

