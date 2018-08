Moeder laat zoontje misbruiken door pedo’s via dark web

Het jongetje is nu 10 jaar oud. Hij is ondergebracht bij een pleeggezin. Het misbruik duurde meer dan twee jaar. Ook een toen 3-jarig meisje werd door hen misbruikt. Zij was de dochter van vrienden en de vrouw paste af en toe op haar. Zeker zes pedofielen werden ook veroordeeld. Zo kreeg een 33-jarige Spanjaard tien jaar celstraf. De man reisde meerdere keren naar Duitsland om seks met het jongetje te hebben.

De 48-jarige moeder van het jongetje en haar 39-jarige vriend hebben toegegeven wat ze hebben gedaan. Justitie had 14,5 jaar celstraf geëist tegen de vrouw en veertien jaar tegen de man.

Ook de autoriteiten kregen kritiek. Zo was de partner van de vrouw al eerder veroordeeld voor kindermisbruik. Hij mocht geen contact hebben met kinderen, maar toch kon hij in een huis wonen met de zoon van zijn vriendin.