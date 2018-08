Volkswagen New Beetle RSI: Extreme Kever

De Volkswagen New Beetle RSI kostte meer dan een Porsche 911 en er werden slechts 250 exemplaren van deze extreme Kever gemaakt. Hij moest het poppige imago van de moderne Kever opkrikken. En hoe! Met een dikke VR6-motor, vierwielaandrijving, een waanzinnig uiterlijk en een interieur dat is opgetrokken uit exotische materialen leek hij in niets op de normale New Beetle. In deze nieuwe aflevering van Peters Proefrit laat Peter Hilhorst zien waarom dit zo'n speciale Volkswagen is.