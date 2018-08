Haagse Holleeder geliquideerd in Delft

De hulpdiensten kwamen massaal af op de melding aan het begin van de middag. Er zou ook een traumahelikopter in de buurt zijn geland. Maar alle hulp mocht niet meer baten.

Bekenden verzamelen zich

Bij de plaats delict hebben zich meerdere mensen verzameld, die de beruchte Haagse crimineel Pronk allemaal kennen. „Hij heeft zoveel leed veroorzaakt”, zegt een Delftenaar. „Hij heeft ook mijn broer laten ombrengen. Hij heeft zoveel vijanden. Ik had het graag zelf willen doen, maar ik had het lef niet.” Een ander stelt dat het „nu oorlog wordt in Delft.” „Maar ik ga er vanavond een paar op nemen.”

Pronk zou met een motor zijn aangekomen bij het koffiehuis, waarna hij onder vuur werd genomen.

Karel Maria Pronk

Pronk werd beging jaren negentig veroordeeld voor de moord op een orchideeënkweker uit Rijswijk. Hij kreeg toen twintig jaar cel. Na zijn vrijlating vestigde hij zich in Spanje, maar was hij nog steeds actief als ondernemer in Delft. In de jaren erna is hij nog meerdere malen veroordeeld voor drugs- en geweldsdelicten.

Er is nog niets duidelijk over de aanleiding van schietincident. De politie heeft de plaats delict inmiddels afgezet.

Niet voor het eerst

Het is niet de eerste keer dit jaar dat er in Delft wordt geschoten. Eerder dit jaar werden ruiten van coffeeshop The Future en zonnestudio Sunstyle aan de Peperstraat met kogels doorzeefd. De Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt besloot toen beide zaken te sluiten.

Later ontplofte dezelfde coffeeshop. Ook werd er in juni meerdere keren geschoten in in het centrum van Delft. Het is niet bekend of de incidenten verband houden met elkaar.

De dader is nog voortvluchtig. De politie is op zoek naar getuigen.

