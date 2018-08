Dronken Nederlanders gooien tafel uit hotelraam Mallorca: ’Wat supergrappig!’

Het was voor de agenten niet moeilijk om de 21-jarige daders te vinden, op hun kamer miste namelijk een tafel. De politie besloot de dronken mannen, die door het incident midden in de nacht hun hotel uit werden gezet, vast te zetten.

Miryam, de eigenaresse van de beschadigde wagen, geeft op Facebook aan woest te zijn. Bij een foto van haar wagen schrijft ze: „Dit is mijn nieuwe auto, correct geparkeerd in Arenal. En zo trof ik de auto aan vanochtend, met deuken in het dak.”

De politie had een briefje achtergelaten om te laten weten dat de daders gepakt waren. Miryam: „De verdachten zijn wat toeristen die het supergrappig vonden om een tafel uit het raam te gooien. Zulke toeristen komen hierheen! Mensen zonder opleiding die denken dat alles hun eigendom is, die schreeuwen op straat en geen respect hebben voor de mensen die hier wonen.”

Naakt

De vrouw vervolgt haar relaas: „Ze lopen midden op straat zonder te kijken of er verkeer aankomt, ze staan naakt op het balkon en tonen ons hun edele delen, behandelen ons slecht en we moeten eigenlijk maar blij zijn dat we niet verhongeren dankzij hun all-inclusive bandjes (sarcastisch).”

Volgens de Spaanse vrouw zijn de eilandbewoners er helemaal klaar mee. „Dit soort toerisme willen we niet op ons eiland!”