Pluchen 'penis' zorgt voor opwinding op kermis: ’Kind seksualiseert het niet, dat doen volwassenen’

De kermispiemel zorgt voor ophef. De ChristenUnie wil dat de kermisprijs verdwijnt. Want hier moeten we kinderen niet aan blootstellen, zegt CU-raadslid Ronald van Veen. Maar hoe schadelijk is zo’n schiettenttrofee nu voor een kind?

Een enorme piemel is te winnen door de grijper op het juiste moment los te laten. Ⓒ Foto Erna Faust/Fay Qaunt