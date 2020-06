Biden heeft genoeg kiesmannen binnen voor nominatie

Uit een inschatting van televisiezender blijkt dat hij tijdens de voorverkiezingen van dinsdag voldoende stemmen heeft binnengesleept om meer dan 1991 kiesmannen achter zich te krijgen. Dat aantal is nodig om tijdens de Democratische conventie officieel gekozen te worden als uitdager van Trump tijdens de presidentsverkiezingen op 3 november.

In een verklaring op vrijdagavond noemde Biden het een „eer” om te strijden voor de nominatie tegen „een van de meest getalenteerde groepen kandidaten die de Democratische partij ooit op de been heeft gebracht. En ik ben trots om te zeggen dat we deze algemene verkiezingen ingaan als een verenigde partij.”

„Ik ga elke dag tussen nu en 3 november vechten om de stemmen van Amerikanen in dit geweldige land te verdienen. Zodat we samen de strijd om de ziel van deze natie kunnen winnen en ervoor kunnen zorgen dat we bij de wederopbouw van onze economie iedereen meekrijgen”, vervolgde Biden.

Dat Biden de nominatie heeft binnengehaald is nauwelijks een verrassing. Al zijn tegenstanders staakten eerder al de strijd. Op de stembiljetten had hij nog concurrentie van voormalige kandidaat Bernie Sanders. Deze linkse senator is weliswaar uit de race, maar doet nog mee op papier om op het partijcongres in augustus zo veel mogelijk invloed op de koers van de partij te hebben.