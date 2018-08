Emotionele oproep vader vermiste Nsimire (14): ’Wij gaan kapot’

De vader, Baderha Massembo, beschrijft in een openhartig bericht dat zijn familie in 2005 in ons land is komen wonen en hoe hij door Nederland omarmd werd. Hij noemt zijn dochter Nsimire een meisje met dromen. „En ze kan schitterend lachen om de kleinste dingen.”

Waar de Haagse tiener is, is een raadsel. „Wij hebben nog steeds geen idee”, aldus de wanhopige vader. Hij vindt het onbegrijpelijk dat er geen Amber Alert is verstuurd vanwege de vermissing. Zijn dochter is inmiddels al een week weg. Graag zou hij zien dat er meer aandacht was voor de vermissing van zijn kind. Het gezin heeft het emotioneel zwaar.

’Kinderen huilen zich in slaap’

„Haar moeder slaapt en eet niet en mijn andere kinderen huilen zichzelf meer dan een week in slaap. Mijn jongste vraagt elke dag: ’Papa, komt ze vandaag weer terug?’ Ik zeg dan ja mijn schat, terwijl ik helaas het antwoord op haar vraag niet heb.”

Het gemis is ook bij de vader groot. „Toen Nsimire nog klein meisje was vroeg ze een keer aan mij: ’Papa, ga je mij altijd beschermen?’ Ik heb toen mijn woord gegeven en haar beloofd dat ik er voor haar zou zijn. Ik mis haar zo verschrikkelijk.”

Vader Baderha richt zich aan andere ouders: „Ik wil u smeken om ruimte in uw hart te vinden om ons kind te geven zoals u van uw eigen kinderen houdt. Misschien verschillen onze achtergronden en misschien delen we niet dezelfde status en hebben we niet het bereik en de middelen die een ander heeft. Desondanks is de liefde en de bezorgdheid om onze dochter niet minder dan bij een ander.”

’Wij gaan kapot zonder haar’

„Ik vraag u vanuit mijn hart om mij te helpen deze belofte waar te maken en haar vermissing de aandacht te geven die het verdient. Ik ben ten einde raad. Help ons alsjeblieft ons meisje terugvinden. Wij gaan kapot zonder haar.” Onder de oproep regent het reacties en steunbetuigingen.

Het Haagse meisje is vrijdag voor het laatst gezien op de Prinsegracht in het centrum van Den Haag.

Zo kun je Nsimire herkennen volgens de politie:

„Nsimire heeft een donkere huidskleur en zwart haar met ingevlochten nephaar zwart en bruin + grijze bandana. Ze heeft een slank postuur.”

Over haar kleding: „Ze draagt een lichtblauwe spijkerbroek met scheuren op de bovenbenen, hieronder draagt zij een blauwe strakke korte broek (die ook als gewone korte broek gedragen kan worden). Een wit t-shirt, korte mouwen met een onbekende print erop + een ander shirt: een donkerblauw t-shirt, korte mouwen met op de borst geprint ’G-star Raw’ en zwarte Nike schoenen met wit Nike logo en witte opstaande zool.”