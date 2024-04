LIVE | VS vrezen escalatie: ’Netanyahu wil zich nu op Hezbollah gaan storten’

Drie maanden geleden werd Israël opgeschrikt door de zwaarste terreuraanvallen sinds de oprichting van de Joodse staat. Sindsdien is er een bloedige oorlog met Hamas ontketend in de Gazastrook. Maar ook in andere delen van het Midden-Oosten lopen de spanningen op. Volg hier de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.

© ANP / Xinhua News Agency Een Israëlische soldaat bij een tijdelijk checkpoint in het noorden van Israël bij de grens met Libanon. De afgelopen maanden zijn de spanningen tussen de twee landen flink toegenomen.