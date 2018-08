Vliegveld Frankfurt vrijgegeven na incident

De politie had groot alarm geslagen nadat minstens één ongeautoriseerde persoon de beveiligde zone was binnengegaan. Duitse media berichten dat het gaat om een vierkoppig gezin uit Frankrijk, maar de autoriteiten hebben dat nog niet bevestigd. De politie meldt wel dat de actie inmiddels ten einde is en bedankt reizigers voor hun begrip.

Het vliegveld waarschuwde dat reizigers rekening moeten houden met vertragingen. Door een vergelijkbaar incident werden eind vorige maand vele duizenden reizigers gedupeerd op het vliegveld in München. Daar omzeilde een vrouw de beveiliging, met een gedeeltelijke ontruiming tot gevolg. Honderden vluchten werden geschrapt.