Acht mensen overleden na wake in Peru

De slachtoffers waren aanwezig bij de wake voor een gestorven man. Een hoge gezondheidsfunctionaris zei dat mensen enkele uren na de plechtigheid onwel werden. Het gaat onder meer om twee zonen van de overledene en de burgemeester van de plaats in de Ayacucho-regio.

Specialisten zijn naar het gebied gestuurd om te achterhalen wat de bron is van de besmetting. In lokale media wordt gespeculeerd dat er mogelijk rattengif of insecticide in het eten zat.