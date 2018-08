Veertig voetbalvelden natuur afgebrand, campinggasten kunnen naar hun tent

Ⓒ De Vries Media

WATEREN - De natuurbrand bij het Drentse Wateren heeft zo'n 75 hectare heide zwartgeblakerd. Het gaat om een oppervlakte van bijna veertig voetbalvelden. Het vuur was na uren blussen onder controle. Uit voorzorg waren vier campings uit de omgeving ontruimd. Alle geëvacueerde campinggasten mochten toen de brand in de loop van de avond was geblust terug naar hun tenten en caravans, meldde de gemeente Westerveld.