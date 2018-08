Nederlandse klimmer (60) dood door diepe val van berg Zwitserland

Bij de afdaling op de berg Dent-Blanche raakte de man door nog onbekende oorzaak in de problemen. Beeld ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Mauritius Images GmbH

DENT-BLANCHE - Een 60-jarige Nederlander is maandag om het leven gekomen op een berg in Zwitserland. Hij gleed uit en viel 300 meter de diepte in.