Kitten gered uit rioolbuis

„Ze zijn daar in de grond aan het werk en we liepen er langs en hoorden gemiauw en gepiep”, zo vertelt Isabelle op Facebook. „Hij zat klem in de buis en we hebben hem met veel moeite eruit gekregen. Gelukkig hebben we hem kunnen redden.”

Isabelle laat weten dat zij de kitten opvangt totdat de eigenaars gevonden zijn.