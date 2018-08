Postzegel met drie kinderen geeft Chinezen hoop

Op 5 februari volgend jaar begint het Jaar van het Varken. Om dat te vieren liet het Chinese staatspostbedrijf speciale postzegels maken, die deze week zijn onthuld. Op een daarvan is een blij varkensgezinnetje te zien: vader, moeder en drie biggetjes.

Volgens de ontwerper van de postzegel is het alleen een kwestie van uiterlijk: drie biggetjes staan beter op het plaatje dan twee. Met politiek heeft het volgens hem niets te maken. Maar de Chinees-Amerikaanse wetenschapper Yi Fuxian gelooft dat niet.

„De postzegel is het nationale visitekaartje. Het laat het beleid van het land zien. Twee volwassen varkens, drie biggetjes, een duidelijk teken van een nieuwe fase voor het Chinese geboortebeleid. Ze willen geboortes niet beperken, maar juist aanmoedigen.”

Overbevolking

China had jarenlang een éénkindpolitiek. Om overbevolking tegen te gaan mochten ouders één kind krijgen. Wie meer kinderen had, riskeerde een boete. Dat leidde tot vergrijzing: doordat er minder kinderen werden geboren, waren er naar verhouding meer ouderen.

De kinderen die wel ter wereld kwamen, moesten op den duur voor hen zorgen. Bovendien werden dochters vaker geaborteerd, waardoor China nu een mannenoverschot heeft. Daarom werd het beleid beetje bij beetje versoepeld.

In 2016 stapte China over op een tweekindpolitiek. Een jaar eerder had China een speciale nieuwjaarszegel met twee baby-aapjes laten maken voor het Jaar van de Aap. Volgens sommigen was dat een verkapte boodschap, en daaruit putten ze de hoop dat de varkenszegel het begin is van een nieuwe hervorming.