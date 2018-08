Batterij Tesla laat dief in de steek

Niet de auto uit het verhaal. Ⓒ Bloomberg

GENT - De diefstal van een dure, elektrische auto in de buurt van het Belgische Gent is mislukt omdat de batterij van het voertuig tijdens de vlucht voortijdig leegliep. De dief moest de in Sint-Martens-Latem gestolen Tesla ruim vijftig kilometer verderop, in Wemmel nabij Brussel, daarom noodgedwongen achterlaten.