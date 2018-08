Rol agent in Praag nog in onderzoek

Afgelopen april kregen zeven Nederlanders ruzie met een ober in de Tsjechische hoofdstad Praag. De afgetrainde mannen dronken bier dat ze zelf hadden meegenomen op een terras. Toen ober Mirek daar was van zei, werd hij afgetuigd. Videobeelden van die vechtpartij, waarop onder meer te zien is hoe een van de afgetrainde Nederlanders Mirek slaat terwijl die op de grond ligt, zorgden voor grote verontwaardiging.

Poging tot moord

Het Tsjechische Openbaar Ministerie ziet de gruwelmishandeling als een poging tot moord, meldde de Tsjechische krant Deník dinsdag. Een verzwaring van de aanklacht, gebaseerd op onder meer het medisch onderzoek naar de ernst van de verwondingen. Het zou de twee hoofdverdachten Arash en Armin N. 10 tot 18 jaar cel kunnen opleveren.

De Telegraaf onthulde na de vechtpartij in april dat één van de zeven betrokken Nederlanders een agent is. Hij werkt bij het High Impact Crime-team (HIC-team) bij de eenheid Amsterdam. Dat betekent dat hij onderzoek doet naar zware criminaliteit zoals overvallen en berovingen. Hij was onder meer betrokken bij het onderzoek naar de daders van de moord op Nabiel Amzieb, wiens hoofd werd gevonden op de stoep van een Amsterdamse shishalounge.

Zorgvuldig

Kort na de vechtpartij liet de politie weten dat hun agent vermoedelijk een sussende rol speelde. Wel startte de politie een onderzoek naar zijn precieze rol. In de tussentijd was hij gewoon aan het werk, meldde de politie eind april. Of de man nog steeds zijn uren draait, wil de woordvoerder niet kwijt. Net zomin zegt hij wat het onderzoek precies behelst. ,,Het is een intern onderzoek en dat loopt nog. We doen zorgvuldig en gedegen onderzoek.’’

