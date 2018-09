Obama kondigt maatregelen tegen Rusland aan

Volgens het Witte Huis zaten Russen achter het hacken van e-mailaccounts van de Democratische partijtop. Prominente leden uit de staf van Obama beschuldigden donderdag de Russische president Poetin openlijk van betrokkenheid. Moskou heeft de beschuldigingen „nonsens” genoemd.

„Ik denk dat er geen twijfel is dat als een buitenlandse mogendheid probeert om de integriteit van onze verkiezingen te beïnvloeden... we actie moeten ondernemen en dat zullen we ook”, aldus Obama in vrijgegeven delen van het interview met de nationale publieke radio. „Op een tijdstip en een plek van onze keuze. Een deel ervan maken we wellicht bekend, andere zaken niet. Meneer Poetin is bekend met mijn mening hierover. Ik heb er rechtstreeks met hem over gesproken.”