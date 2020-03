Amerikaanse zenders korten corona-uitzendingen president Trump in

Ⓒ Bloomberg

De dagelijkse persconferentie van president Trump over het coronavirus ligt onder vuur. Diverse tv-zenders vragen zich af of ze persconferentie wel integraal moeten blijven uitzenden en hebben live-uitzendingen afgebroken omdat Trump of wel erg lang doorgaat, onwaarheden vertelt, of een eigen politiek punt wil scoren dat niets te maken heeft met het virus.