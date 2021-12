Vechtpartij tussen Turkse jongeren en Afghaanse asielzoekers kost tiener bijna het leven

Het zou volgens de Belgische krant gaan om een clash tussen een groep Afghaanse jongeren uit het asielzoekerscentrum van Lanaken, en een groep Turkse jongeren uit Genk. De politie kwam massaal ter plekke en verrichte 19 arrestaties.

De confrontatie vond zaterdagavond rond 20.00 uur plaats in het centrum van Genk. Bij de confrontatie is twee keer gestoken. Daarbij zijn twee 18-jarigen gewond geraakt. Een van de twee 18-jarigen werd in zijn longen geraakt. De Genkse tiener verkeerde een tijd in levensgevaar, maar nadat het slachtoffer naar het ziekenhuis werd gebracht, was de toestand van de tiener niet langer kritiek.

Arrestaties

18 verdachten mochten na identificatie en verhoor vertrekken. Een 17-jarige Afghaan uit Lanaken bleef vastzitten en zal mogelijk voorgeleid worden.

De Lanakense burgemeester Marino Keulen reageert fel op de vechtpartij. „Ik was in shock toen ik vernam wat gebeurd was. Het gaat om een poging tot moord. Er had iemand kunnen sterven. Dit mag niet zonder gevolgen blijven.”