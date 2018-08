Marloes (44) vermist

Volgens de politie is haar grijze Audi A4 aangetroffen op de Oude Leusderweg in Soest. Er is al gezocht bij het Monnickenbosch in Soest.

Ze had afgelopen zondag omstreeks half vier voor het laatst app-contact. Volgens RTV Utrecht zijn er ’ernstige zorgen over haar gezondheid’.

De vrouw is 1 meter 85 lang, heeft donkerbruine ogen en donkerbruin haar.

De politie zoekt getuigen via: 0800-6070.