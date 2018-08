Feministen wijzigen straatnaamborden

Actiegroep ’Bovengrondse’ veranderde Dam in Dame, de Ferdinand Bol in Mies Bouwman. Rokin heet nu de Beyonce Boulevard, de Marnixstraat de Mary Wollstonecraftstraat en de Van Woustraat is nu de Suze Groeneweg.

De actie kan behalve op bijval ook uit verschillende hoeken op kritiek rekenen.

’Bovengrondse’ vindt dat er te weinig vrouwelijke straatnamen in Nederland zijn.

Woordvoerder Santi van den Toorn zegt tegen AT5 dat in negen andere steden elk twaalf namen zijn gewijzigd. „We willen bewijzen dat vrouwen het waard zijn om een straatnaam te dragen”, aldus Van den Toorn.

De actie kan ook op flink wat kritiek rekenen. Raadslid van Forum Annabel Nanninga vindt het ’pathetisch gedoe’.

Zelfs in Antwerpen maken ze zich druk over de veranderde namen. Sam van Rooy van VBAntwerpen: „Gisteren een gevraagd verbod op postkaarten met bikinivrouwen in Frankrijk. Vandaag: 'mannelijke straatnamen' in Nederland. Postmoderne feministen zijn rotverwende prinsesjes, decadent en verknipt.”