Nurten Albayrak krijgt geen WW

De Centrale Raad voor Beroep heeft dat besloten.

Albayrak was acht jaar lang directeur van Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Ze moest weg na beschuldigingen van gesjoemel met haar dienstauto en vanwege haar hoge salaris.

Ze heeft de afgelopen jaren meermalen processen gevoerd om meer geld te krijgen. Zo eiste ze eens tevergeefs vijf miljoen euro, zo schrijft RTL.

De gevallen COA-topvrouw kreeg in 2016 100 uur taakstraf wegens valsheid in geschrifte. De rechter achtte bewezen dat zij haar secretaresse en chauffeur opdracht had gegeven om fictieve afspraken in haar agenda te zetten, om zo het privégebruik van haar dienstauto te maskeren.

Het UWV weigerde haar een uitkering te geven omdat ontslag haar eigen schuld was.