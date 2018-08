Brandweer heeft handen vol aan brand bij Born

Die woedt in velden en bosschages bij wegen in de buurt van autofabriek VDL Nedcar en een kasteel in Limbricht, aldus de woordvoerster. Automobilisten op de A2 hebben volgens de woordvoerster nog geen last van de rook, die richting Sittard-Geleen waait.

Vooralsnog is de brand geen bedreiging voor VDL Nedcar, aldus de woordvoerster. „Maar het is erg droog, we moeten zoveel mogelijk brandweerlieden ter plaatse zien te krijgen”, zei ze.