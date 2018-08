Ex-legerbaas moet binnenbrand Amsterdamse brandweer blussen

De burgemeester en gemeenteraad van Amsterdam willen al tijden modernisering van het Amsterdamse brandweerkorps, maar dat zou maar moeizaam van de grond komen. Volgens het stadsbestuur en de brandweerleiding is er onder andere sprake van een gesloten cultuur waar vrouwen niet aan de slag komen. Ook werden in het verleden openlijk racistische opmerkingen gemaakt en zijn bedreigingen geuit. Steen des aanstoots zijn ook de 24-uursdiensten van de brandweerlieden. Daardoor hoeven zij maar een paar dagen per week te werken en hebben ze daarnaast veelal andere werkzaamheden.

Hoewel brandweercommandant Schaap diverse mensen de laan uitstuurde nadat die over de schreef zijn gegaan en probeert de organisatie te vernieuwen, kreeg hij veel tegenwerking vanuit de kazernes en de medezeggenschapsraad. Schaap liet zich op zijn beurt gaan en noemde hen publiekelijk de ’medezeggenschapsmaffia’ en wilde hij brandweerlieden die lid zijn van een motorbende voortaan weren. Vier vakbonden kwamen daarop in verzet. Zij eisten een disciplinair onderzoek naar Schaap.

Onacceptabel

Volgens Halsema zijn er afgelopen jaren al wel een paar positieve stappen gezet. „Het leiderschap in de kazernes is verder ontwikkeld, de proeftuinkazerne wordt voorbereid, in de werving en selectie wordt diversiteit gestimuleerd en een groeiende groep brandweermedewerkers steunt deze veranderingen.” Toch constateert de burgemeester dat er meer moet gebeuren. Ze schrijft dat de „verandering van de gesloten, interne cultuur effectief wordt tegengehouden door een kleinere groep en het verzet in enkele gevallen ontaardt in onacceptabele intimidatie en bedreiging.”

Halsema vindt dat er sprake van ’dreigende stagnatie van de voortgang’ van de ingezette veranderingen. Ook het ’aanhoudende verzet en de gespannen interne verhoudingen’ zijn reden om Van Uhm te vragen om als onafhankelijk adviseur op te treden.

„Als Commandant der Nederlandse strijdkrachten en als publieke bestuurder heeft de heer Van Uhm grote ervaring opgebouwd met complexe, hiërarchische organisaties en de gesloten, naar binnen gekeerde cultuur die kan ontstaan bij risicovol, gevaarlijk werk”, schrijft Halsema. Van Uhm begint op 20 augustus en zal in het najaar zijn conclusies presenteren.

Eerder werd ook de oud-politiecommissaris Bernard Welten ingehuurd om de korpsleiding te adviseren de veranderingen door te voeren.