Processtukken Martien R. al snel gelekt

Martien R. (50) is volgens justitie de baas van een groot familienetwerk dat handelde in wapens en drugs. In het proces zijn vijftien verdachten, waaronder acht familieleden van Martien. De meeste verdachten werden opgepakt tijdens Operatie Alfa op 19 november 2019. Die dag viel de politie het woonwagenkamp binnen aan de Hoogheuvelstraat in Oss, waar de meesten woonden.

Toon R. ontsprong de dans die dag. Hij bleef tot mei 2020 voortvluchtig. Toen pakte de politie hem op op een vakantiepark in Ede. Het strafdossier van Martien stond op zijn laptop, ontdekte de politie. Ook stukken van broer Toon en zoon Anton R. van Martien stonden op de laptop. Die waren er al op 13 december opgezet, zei de officier van justitie woensdag. Tenslotte werd het dossier gevonden over de anderhalf jaar dat de politie op het woonwagenkamp afluisterde.

Gelekt

Dat strafdossiers werden gelekt, bleek ook maandag al. Toen werden afgeluisterde gesprekken afgespeeld in de rechtbank. Martien was te horen terwijl hij zei dat iemand „een advocaat van ons” moest nemen. „Dan hebben we meteen inzage”, zei hij daarover.

Toon R. is schuldig aan het voorbereiden van de productie van amfetamine, door grondstoffen aan te kopen, oordeelde de officier van justitie woensdag. Daarnaast vindt justitie dat hij schuldig is aan wapenbezit. De politie kwam Toon in mei 2020 op het spoor door het kraken van communicatiedienst EncroChat, die door veel criminelen werd gebruikt met de gedachte onzichtbaar te zijn. Daarnaast schaduwde de politie tijdens een vermeende drugsdeal in Ede.

Toon heeft niets over de beschuldiging willen zeggen. Hij was niet in de rechtbank, omdat hij net als bijna alle verdachten het proces boycot. Ze vrezen een oneerlijk proces.