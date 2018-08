Sneek verbijsterd om verdenking Jelle R.

Sneek is dinsdagmiddag het toneel van de voorbereidingen voor weer een drukke feestavond. Het ongeveer 35.000 inwoners tellende plaatsje zit midden in de Sneekweek, zonder twijfel de drukste week van het jaar voor de horeca. Jelle R. zal die goed kennen, hij werkte er in de horeca vanaf zijn zestiende tot hij zo’n anderhalf jaar geleden vertrok naar Malta.

Vol lof

Daar werd hij dit weekend aangehouden, nadat zijn ex-vriendin Shannon Mak vrijdag met steekwonden in haar keel tussen twee auto’s werd gevonden op het eiland. Onbegrijpelijk, vinden de bekenden, want de laatste keren dat hij voor een paar dagen terug was in Sneek zag hij er goed uit en was hij vol lof over Shannon. „Hij vertelde dat hij zich op Malta prima vermaakte en heel blij was met zijn vriendin.”

Toch had de man ook een schaduwkant. Als hij drank op had, dan ging het wel eens mis. Hij viel dan dronken van de fiets of kreeg ruzie in een bar. „Dan was het schouder tegen schouder en waren er twee koppige mensen”, vertelt een jonge vrouw die met hem werkte. „Dan had-ie wel eens een dikke neus of oog. Nou ja, klaar, dat was hoe hij was.”

Met drank, dan gebeurden die dingen, want als hij nuchter was, dan had iedereen plezier met hem. „We zaten vaak gezellig na. Dan was het lachen, gieren, brullen; lang leve de lol.” Een andere oud-collega: „Het was gewoon een feestbeest.”

Afwasser

Toen hij zestien was, kwam hij als afwasser in de horeca werken. Een harde werker, zegt zijn oud-baas Joris Hagting. „Overdag bij een bouwbedrijf, ’s avonds in de horeca.” Volgens Hagting was de jongeman altijd ’joviaal, vriendelijk en sociaal’. „Ik denk dat-ie op het verkeerde moment op de verkeerde plek is geweest, want het is een prima jongen, een dikke tien. Zelfs als hij het gedaan heeft – hij is nog verdachte – zullen er omstandigheden zijn geweest.”

Volgens bekenden begon hij naarmate hij wat ouder werd wat meer uit te gaan, te drinken en gebruikte hij soms drugs. Op zich niet vreemd voor iemand van die leeftijd, zeggen ze. Dat er dan wel eens wat gebeurde, vindt Hagting ook niet raar. „Het is makkelijk om slechte punten te vertellen, maar 98 procent doet het hier zo. Snekers zijn haantjes. Ik vind het niet zo spannend dat er hier af en toe een tik wordt verkocht. Maar dat iemand een klap uitdeelt, betekent niet dat je in staat bent om iemand de keel door te snijden.”