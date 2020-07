Enorme worm uit vrouw verwijderd na eten visgerecht

De 40 cm lange worm werd door dokters levend tevoorschijn gehaald. Ⓒ American Journal of Tropical Medicine and Hygiene

TOKIO - Een Japanse vrouw (25) met keelklachten bleek een worm van zo’n 4 centimeter lang in haar amandelen te hebben. Medici in het ziekenhuis in Tokio stuitten op het - toen nog levende - beestje. De worm was een milimeter breed en bijna veertig milimeter lang.