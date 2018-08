Adembenemende operatie Mossad nu verfilmd

Onder het mom van een duikresort voor toeristen in Soedan runde de Mossad de geheime operatie, een van de langstlopende van de Israëlische geheime dienst. Pas nu, 37 jaar later, krijgt het verhaal achter het duikvakantieoord aan de Rode Zee, zijn ware gezicht.

’Operation Brothers’ duurde in het begin van de jaren tachtig meer dan drie jaar. In het hart lag Arous Holiday Village, een klein strandoord dat werd gepresenteerd als het duik- en woestijnrecreatiecentrum van Soedan. Volgens een brochure die werd verspreid onder Europese reisbureaus, bood Arous voor duikliefhebbers een combinatie van woestijnuitzichten, zandstranden en koraalriffen, waaronder echte scheepswrakken voor de Oost-Afrikaanse kust.

Dekmantel

Maar dit is wat de brochure niet meldde: het was allemaal een dekmantel, bedacht door de Mossad. Geheim agenten gingen met vrachtwagens naar Soedanese vluchtelingenkampen, om Ethiopische Joden op te halen en via gevaarlijke tochten door Soedan terug te keren naar het resort. Van daaruit werden ze naar Israël gebracht, per schip of vliegtuig.

Tientallen jaren nadat details over het verhaal voor het eerst werden onthuld, schreef Gideon Raff het script voor Red Sea Diving Resort, geïnspireerd door de echte gebeurtenissen tussen 1981 en 1985. De film, die later dit jaar zal worden uitgebracht, is vorig jaar opgenomen in Zuid-Afrika en Namibië. Chris Evans, Haley Bennett en Ben Kingsley spelen de hoofdrollen.