Voorlopig laatste tropische dag: overvolle stranden

Het zeewater heeft na alle warme dagen deze zomer inmiddels een aangename temperatuur. En daar maken de strandgasten gebruik van. Op de foto’s is te zien dat men massaal een duik neemt in het water dat zo’n 22 graden is. De foto’s zijn genomen bij Scheveningen.

Op veel plaatsen was het vandaag tropisch warm met temperaturen van 32 tot 37 graden Celsius. Ook komende nacht wordt het warm met minima tussen 19 en 23 graden Celsius. Morgen slaat het weer om, meldt Weeronline. Het is dan wisselend bewolkt met lokaal een bui. Met 23 tot 29 graden is het niet meer zo heet als het de afgelopen dagen was. Aan de kust zal het flink gaan waaien.

