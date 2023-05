Premium Het beste van De Telegraaf

Watertekort in Zuid-Frankrijk door extreme droogte: verbod op zwembaden en dorpjes rantsoeneren water

Ⓒ ANP / AFP

In het zuidelijkste puntje van Frankrijk wordt vanaf woensdag de verkoop van zwembaden verboden en in sommige dorpen is het water gerantsoeneerd. Gaat Frankrijk een verschroeiende zomer tegemoet? En wat betekent dat voor toeristen?