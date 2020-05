Negenjarig jongetje, 25 kilo, vangt vis van 36 kilo

Coye weegt zelf 25 kilo, de vis die hij ving ruim 36 kilo. Het kostte hem vijftien minuten om de vis aan boord te krijgen. Volgens USA Today ging het om een steur. Deze vis kan tot 2,5 meter lang worden en weegt maximaal zo’n 135 kilo.

Ⓒ Tennessee Wildlife Resources

Coye was dolblij met zijn vangst, maar het meest trots was hij nog op het feit dat zijn zussen nog nooit zo’n grote vis hadden gevangen. „Hij bleef maar zeggen: ’Ik wil een grotere vis dan zij.’ Het was niet alleen cool dat hem dat lukte, maar ook nog eens dat het een steur was, die zijn zeldzaam”, aldus zijn trotse vader Chris.

Nadat hij geposeerd had met het dier, liet hij hem vrij.