Tweehonderd gelovigen bijeen in kerk Barneveld

Tweehonderd gelovigen hebben in de Rehoboth-kerk de dienst bijgewoond, in plaats van de dertig die onder de aangescherpte coronamaatregelen zijn toegestaan. Wel werden zij gecontroleerd op mondkapjes. Ⓒ EPA

Barneveld - In plaats van maximaal dertig bezoekers per dienst hebben tenminste tweehonderd gelovigen zondag de wekelijkse kerkdiensten in Barneveld bijgewoond. Daarmee is geen gehoor gegeven aan het dringende advies van premier Rutte om maximaal dertig kerkgangers toe te laten.