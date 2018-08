Saharazand dwarsboomt hitterecord, tot laat warm en zwoel

AMSTERDAM - Saharazand en sluierbewolking hebben verhinderd dat dinsdag het hitterecord van 23 augustus 1944 werd verbroken, toen het kwik in het Gelderse Warnsveld opliep tot 38,6 graden. Dinsdagmiddag bleven de warmste plekken in Nederland met 36,6 graden ver verwijderd van dat record. Die temperatuur werd gemeten in Arcen (Noord-Limburg), Hupsel (in de Achterhoek), Eindhoven en Volkel (Noord-Brabant), meldt Weeronline.